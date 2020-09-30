iPhone 12 лишат комплектных наушников 

В коде операционной системы iOS 14.2 найдено подтверждение тому, что новые iPhone лишатся комплектных проводных наушников. О находке сообщает MacRumors

В iOS 14 и старше встречается упоминание о снижении воздействия радиочастотной энергии с помощью "прилагаемых наушников", тех самых, что лежат в коробке вместе со смартфоном. В версии 14.2 слово "прилагаемые" попросту убрали. И это подтверждает слухи о том, что Apple готова лишить новые iPhone аксессуара.

Первым о непопулярном решении корпорации из Купертино в мае 2020 года рассказал авторитетный аналитик Минг-Чи Куо. Он же предсказал и то, что Apple лишит свои новые устройства комплектного блока питания, что уже подтвердилось на презентации новых iPad.

Смартфоны iPhone 12 в 2020 году задерживаются. Их не показали на традиционном мероприятии в сентябре, а теперь гаджеты ждут в начале октября.