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iPhone 12 лишат комплектных наушников 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
iPhone 12 лишат комплектных наушников
Фото: РИА Новости
В коде операционной системы iOS 14.2 найдено подтверждение тому, что новые iPhone лишатся комплектных проводных наушников. О находке сообщает MacRumors
В iOS 14 и старше встречается упоминание о снижении воздействия радиочастотной энергии с помощью "прилагаемых наушников", тех самых, что лежат в коробке вместе со смартфоном. В версии 14.2 слово "прилагаемые" попросту убрали. И это подтверждает слухи о том, что Apple готова лишить новые iPhone аксессуара.
Первым о непопулярном решении корпорации из Купертино в мае 2020 года рассказал авторитетный аналитик Минг-Чи Куо. Он же предсказал и то, что Apple лишит свои новые устройства комплектного блока питания, что уже подтвердилось на презентации новых iPad.
Смартфоны iPhone 12 в 2020 году задерживаются. Их не показали на традиционном мероприятии в сентябре, а теперь гаджеты ждут в начале октября.
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