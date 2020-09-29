Xiaomi представила первый 8К-телевизор

Xiaomi презентовала линейку телевизоров нового поколения. В серию входит первый 8К-телевизор бренда, сообщает издание FoneArena.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Флагманская модель Mi TV Lux Pro имеет 82-дюймовую диагональ на основе матрицы Mini LED с частотой 60 герц. Аппарат имеет четыре гигабайта оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Модель отличается углом обзора 178 градусов, максимальной яркостью 2000 нит, поддерживает технологии HDR 10+, MEMC, Dolby Vision.

Mi TV Lux Pro также оснащен процессором Novatek 72685 с графическим ускорителем Mali G51 MP4. Представленный телевизор имеет выдвижные восьмиэлементные динамики с поддержкой Dolby Atmos, встроенный модем 5G, гигабитный порт, разъемы USB 3.0 и HDMI 2.1. Производитель заявил о полной совместимости с игровыми консолями нового поколения.

Кроме флагманского аппарата с разрешением 8К Xiaomi выпустила модель Mi TV Lux с 4К-разрешением. Телевизор имеет 82-дюймовую матрицу Mini LED с максимальной яркостью 1000 нит, процессор MediaTek MT9650, 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, шестиэлементные динамики с поддержкой Dolby Atmos.