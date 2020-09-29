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Эксперт рассказал о риске ношения смарт-часов 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Россиянам рассказали о риске ношения смарт-часов
Фото: depositphotos.com
Умные часы, набирающие популярность среди россиян, относятся к числу IoT-устройств (интернет вещей), а значит, взломав их, злоумышленник может получить конфиденциальную информацию пользователя, прослушивать его разговоры и отслеживать передвижение, рассказал РИА Новости ведущий менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев.
По его словам, основная проблема IoT-устройств — слабые механизмы безопасности. Маленький жизненный цикл продукта означает, что регулярных обновлений систем безопасности нет, и в устройстве могут быть опасные уязвимости.
"Уязвимости IoT-устройств создают благоприятные условия для хакеров при создании масштабных ботнетов, типа Mirai, и самым мощным атакам типа отказ в обслуживании (DDoS) в сети интернет", — отметил он.

"Данные могут утекать как через интернет, так и по Bluetooth. Критические уязвимости Bluetooth позволяют выполнить на устройстве произвольный вредоносный код и получать полный контроль над системой устройства, также осуществить атаку "человек посередине" (MiTM, злоумышленник незаметно меняет связь между двумя сторонами и перехватывает их информацию — ред.), что приводит к несанкционированному перехвату данных пользователя", — сообщил Киреев.

"Если отдельно данные о местоположении, звонках и других операциях относительно безопасны, то при их совмещении злоумышленник может узнать ПИН-код от вашей карты, пароли, ваш распорядок дня и многое другое, что даст ему полный контроль над всеми вашими операциями. Например, если производитель смарт-часов использует для хранения и обработки данных централизованные системы, то одной атаки достаточно, чтобы получить все данные покупателей", — предупреждает он.
Эксперт советует пользователям следить за своевременным обновлением ПО смарт-часов и не передавать через них конфиденциальную информацию.

"Чтобы обезопасить себя и своих близких, необходимо постоянно обновлять ПО, не вносить CVV банковских карт и контролировать передаваемую информацию", — добавил он.

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Гаджеты , Наука и техника , РИА Новости
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