Появились первые обзоры на Xbox Series X 

Некоторые западные ресурсы сегодня опубликовали обзоры на игровую консоль Xbox Series X (XSX). Источники рассказывают только о некоторых функциях и характеристиках. Они выделяют скорость работы и скорости загрузки.

Игры стали загружаться намного быстрее. Например, игра Control на Xbox One загружается за 30-38 секунд, а на Xbox Series X это занимает лишь 9-10 секунд.

Quick resume — еще одна функция. Он дает возможность быстро переключаться между играми. Каждая из них при этом остается в памяти. Что касается времени переключения, то это происходит не мгновенно и занимает 5-10 секунд. Но игра должна поддерживать данную функцию. К играм, работающим в рамках Quick resume, относятся: Control, Don't Starve, Untitled Goose Game, Felix the Reaper, Blair Witch, Resident Evil 7, Fallout: New Vegas и Sunset Overdrive.

Если говорить о производительности, то она напрямую зависит от игры. Известно, что консоль при возможности должна не только добавлять старым играм поддержку HDR, но и повышать производительность, передает IXBT.