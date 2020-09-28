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В Android 11 сломались приложения 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
В Android 11 сломались приложения
Фото: РИА Новости
В смартфонах под управлением Android сломалась функция переключения между приложениями. Об этом сообщает издание Android Police, которое обратило внимание на жалобы пользователей.
Судя по сообщениям на официальном форуме Android и публикациям на Reddit, из-за неизвестного бага отключается многозадачность ОС. Пользователи рассказали, что лишились возможности переключаться между приложениям с помощью жестов — программами, которые запущены, но работают в фоновом режиме. При попытке воспользоваться функцией многозадачности операционная система выбрасывает пользователей на главный экран. В основном на неполадки жалуются пользователи смартфонов Google Pixel.
Журналисты проверили сообщения владельцев Android-смартфонов и подтвердили, что проблема действительно существует. В некоторых случаях ее можно решить с помощью перезагрузки устройства, однако этот метод работает не всегда. В материале говорится, что проблема с многозадачностью наблюдалась и в ранних бета-версиях Android 11, на что указывают данные с сайта Issue Tracker.
Стабильная версия Android 11 была выпущена в начале сентября. ОС получила ряд нововведений, касающихся передачи сообщений между пользователями и вопросов конфиденциальности. В первую очередь операционная система будет доступна пользователя флагманских смартфонов Google Pixel, затем она будет развернута на телефонах других производителей.
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