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Главная функция Apple Watch 6 оказалась бесполезной 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Главная функция Apple Watch 6 оказалась бесполезной
Фото: Reuters
Новые Apple Watch оказались бесполезны для получения информации о состоянии легких. Об этом в обзоре умных часов рассказал журналист издания The Washington Post Джеффри Фаулер (Geoffrey Fowler).
Фаулер решил протестировать главную функцию представленных в середине сентября Apple Watch 6 — возможность измерения уровня кислорода в крови (SpO2). Чтобы эксперимент получился более точным, автор носил на запястье гаджет от Apple и надевал на палец медицинский пульсоксиметр. В результате тестов показания, полученные с часов и профессионального гаджета, сильно разнились.
По словам журналиста, разница между показаниями с Apple Watch и оксиметра составляла не менее двух-трех процентных пунктов. При этом первый экземпляр протестированных Фаулером часов, видимо, оказался бракованным. «Когда я впервые включил Apple Watch 6, они показали, что уровень кислорода в крови составляет около 88 процентов», — заявил автор. Это критично низкий показатель, который может означать сильное поражение легких. Через несколько минут журналист сделал новый замер, и на этот раз часы сообщили, что показатель SpO2 составляет 95 процентов.
Фаулер подытожил, что Apple Watch 6 нельзя воспринимать как точный медицинский гаджет, а функция SpO2, скорее, является маркетинговой. Журналист заметил, что новые часы Apple доступны от 399 долларов, при этом медицинский оксиметр, сертифицированный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), обошелся ему всего в 60 долларов.
Возможность измерения уровня кислорода в крови стала главной функцией анонсированных 15 сентября часов Apple. По словам представителей компании, соответствующий датчик снимает показатели владельца часов постоянно, в том числе, во сне. Стоимость Apple Watch 6 в России начинается с 37 тысяч рублей.
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Гаджеты , Наука и техника , Джеффри Фаулер , Apple
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