Названа дата презентации нового iPhone

Американская компания Apple может представить новые модели iPhone на специальном мероприятии, которое пройдет 13 октября, сообщило издание Apple Insider со ссылкой на источник.

"Apple проведет мероприятие во вторник, 13 октября, а предзаказы начнутся в пятницу, 16 октября" — говорится в сообщении.

Кроме того, издание отмечает, что генеральный директор компании British Telekom Марк Аллера (Marc Allera) в ходе корпоративной презентации заявил, что Apple близка к запуску iPhone 5G в течение "дней". В ходе этой презентации, по данным издания, взял слово и старший вице-президент Apple Эдди Кью (Eddy Cue), что говорит в пользу правдивости слов Аллера об очень скором анонсе.

Ожидается, что Apple выпустит iPhone 12 вместе с iPhone 12 Max или iPhone 12 mini, каждый из которых будет оснащен 5,4-дюймовым и 6,7-дюймовым OLED-экраном. Кроме того, будут презентованы 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Компания Apple 15 сентября провела ежегодную презентацию своих технологических новинок. Впервые с 2012 года осенняя презентация обошлась без новой линейки iPhone, компания показала новые Apple Watch и iPad.

Между тем, еще в конце июля текущего года стало известно, что в этом году представление новинки произойдет "на несколько недель" позже обычного. Задержка, предполагается, вызвана сложностями с поставками на фоне пандемии коронавируса и, как ожидают эксперты отрасли, может означать, что знакомство с iPhone 12 произойдет ближе к дате начала продаж новинки, что, как ожидается, произойдет в октябре.