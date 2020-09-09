Названы признаки скорой «смерти» смартфона

Операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева рассказала, что вздувшаяся батарея или сильный нагрев в стадии покоя являются явными признаками скорой «смерти» смартфона. В таких случаях аккумуляторы в устройствах могут воспламениться, поэтому лучше сразу же отнести гаджет в сервисный центр или приобрести новый.

— Среди неисправностей, которые говорят о старости устройства, — полосы на экране или долгая загрузка приложений. В последнем случае ремонт возможен: в сервисе сбросят настройки до заводских и попробуют загрузить приложения вновь. Если появились полосы на экране, то нужно менять стекло, однако легче и в некоторых случаях даже дешевле такое устройство продать на запчасти и купить новое, — пояснила эксперт.

Она добавила, что о необходимости смены устройства также говорят неожиданные перезагрузки и отключения. Последние являются признаками системного сбоя, который почти невозможно починить. Ремонт вряд ли поможет и в том случае, если сенсорный экран перестал реагировать на прикосновения. Тимофеева отметила, что такие поломки в основном происходят у заядлых игроманов.

Также если устройство приходиться заряжать более одного раза в день, то это говорит о его высокой степени износа. И ремонт в таком случае может быть невозможен или обойдется очень дорого без всякой гарантии долгой работы смартфона. Поэтому эксперт посоветовала при подобных поломках задуматься о покупке нового гаджета, сообщает издание «Прайм».