Россиян предупредили о «телефонах-детонаторах»

Россияне сталкиваются с ситуацией нахождения телефона на улице. Зачастую граждане берут его в руки, не задумываясь об опасностях. К примеру, такой смартфон может оказаться взрывным устройством. Об этом рассказал представитель Роскачества Алеся Боровикова.

Эксперт уточнила, что террористы намеренно способны встроить в смартфон функцию активации бомбы. Случайный гражданин, не желая того, по сути, воспользуется самодельным «детонатором».

Также известны ситуации, когда телефон намеренно подкидывали случайным прохожим с целью подставить их. Дело в том, что на них заранее записываются заранее компрометирующие владельца устройства сведения. К примеру, о наркоторговле.

Боровикова порекомендовала не пользоваться найденным гаджетом и тем более не присваивать его. Иначе, по словам специалиста Роскачества, в случае проблем придется иметь дело с полицией, доказывая свою непричастность к нарушению закона, пишет агентство «Прайм».

Ранее «ФедералПресс» сообщил, что россиян предостерегли от ношения телефона в кармане. Это может привести к проблемам со здоровьем.