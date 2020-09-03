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В США изобрели Bluetooth-клавиатуру из бумаги 

News.ru 2 часа назад
В США изобрели Bluetooth-клавиатуру из бумаги
Фото: FlexiLab Purdue
Американские инженеры придумали интерактивную бумагу. Её можно использовать как клавиатуру.
Новый принцип печати, изобретённый инженерами из американского Университета Пердью позволяет делать Bluetooth-клавиатуру прямо на бумаге. Для этого она покрывается слоем частиц с высоким содержанием фтора, сообщает портал Gizmodo.
Отмечатеся, что в результате обработки бумаги появятся зоны, которые покрытием могут поддерживать автономную Bluetooth-связь. Энергию они будут получать от контакта с пальцем пользователя, так что внешние источники питания не понадобятся.
Эксперты отмечают, что области применения подобной бумаги могут быть разнообразными. Кроме гаджетов она может стать умной упаковкой. При этом, технология стала относительно недорогой и доступной, и через какое-то время распечатать такую клавиатуру сможет самостоятельно, кто угодно.
Как писал NEWS.ru ранее, в компании Apple посоветовали не заклеивать камеры своих ноутбуков. Там считают, что так их можно повредить. Отмечается, что при закрывании крышки этих ноутбуков между экраном и клавиатурой остаётся минимальный зазор. Поэтому дополнительные накладки могут повредить экран устройства. В качестве альтернативы предлагается пользоваться программным обеспечением, позволяющим отключать камеры, или специальными накладками не толще бумаги (0,1 мм).
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Гаджеты , Наука и техника , Apple , США
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