В США изобрели Bluetooth-клавиатуру из бумаги 

Американские инженеры придумали интерактивную бумагу. Её можно использовать как клавиатуру.

Новый принцип печати, изобретённый инженерами из американского Университета Пердью позволяет делать Bluetooth-клавиатуру прямо на бумаге. Для этого она покрывается слоем частиц с высоким содержанием фтора, сообщает портал Gizmodo.

Отмечатеся, что в результате обработки бумаги появятся зоны, которые покрытием могут поддерживать автономную Bluetooth-связь. Энергию они будут получать от контакта с пальцем пользователя, так что внешние источники питания не понадобятся.

Эксперты отмечают, что области применения подобной бумаги могут быть разнообразными. Кроме гаджетов она может стать умной упаковкой. При этом, технология стала относительно недорогой и доступной, и через какое-то время распечатать такую клавиатуру сможет самостоятельно, кто угодно.