Назван способ защиты от синего света от смартфона

"По примеру того, как мы защищаем кожу от попадания ультрафиолетовых лучей — наносим крем от загара, следует защищать и сетчатку глаза. При пребывании на солнце следует надевать солнцезащитные очки, а при длительном использовании смартфона стоит воспользоваться компьютерными очками, которые нейтрализуют электромагнитное излучение, устраняют блики с поверхности дисплея, а также отсекают лучи избыточного фиолетового и синего спектра", — объясняет эксперт.