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Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Назван способ защиты от синего света от смартфона
Фото: © Depositphotos / AILA_IMAGES
Синий свет, излучаемый экраном смартфона или монитором компьютера, вреден для глаз, так как он является частью спектра солнечного света, в диапазон которого входят волны света от фиолетового диапазона до голубого. Для того чтобы снизить влияние синего на глаза, необходимо минимизировать использование гаджетов или пользоваться компьютерными очками, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиники" Марина Царегородцева.

"По примеру того, как мы защищаем кожу от попадания ультрафиолетовых лучей — наносим крем от загара, следует защищать и сетчатку глаза. При пребывании на солнце следует надевать солнцезащитные очки, а при длительном использовании смартфона стоит воспользоваться компьютерными очками, которые нейтрализуют электромагнитное излучение, устраняют блики с поверхности дисплея, а также отсекают лучи избыточного фиолетового и синего спектра", — объясняет эксперт.

Снизить воздействие синего цвета на глаза помогут и специальные программы регулировки яркости: в позднее время белый цвет на дисплее "покраснеет", блокируя синий, который может "резать" глаз.
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Гаджеты , Наука и техника , Марина Царегородцева
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