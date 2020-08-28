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Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле 

РИА Новости и ещё 4 49 минут назад
Почему не стоит носить смартфон в чехле
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Чехол не может быть панацеей от повреждений смартфона, а также он в некоторых случаях ухудшает качество фотографии и закрывает некоторые разъемы, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

"Со временем под чехлом скапливается микрогрязь и песок, которые могут поцарапать корпус. Силиконовые чехлы со временем желтеют по причине сбора грязи по всей поверхности, а это может повлиять на цвет получающейся фотографии", — отмечает эксперт.

Однако это возможно только в том случае, если чехол полностью закрывает заднюю крышку смартфона вместе с камерой (или закрывает вспышку, что меняет освещение снимка), а подобные чехлы уже сами по себе редкость, добавляет Лоевский.
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