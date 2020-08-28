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Эксперт рассказал, когда смартфон быстро разряжается 

News.ru и ещё 14 8 минут назад
Россиянам объяснили причины быстрой разрядки смартфона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал несколько причин, по которым смартфон может быстро разряжаться. По его словам, это случается из-за плохого сигнала сотовой сети, программ и процессов, работающих в фоновом режиме, и слишком низкой температуры аккумулятора.
Также на зарядку смартфона влияет синхронизация данных с носимыми его владельцем устройствами, например смарт-часами, сообщает «Прайм».

Чтобы понять, из-за чего конкретно разряжается телефон, для начала нужно проверить, какие программы работают в фоне. На Android и на iOS это можно посмотреть в разделе «Аккумулятор» в настройках, — пояснил Гриценко.

Он отметил, что в целях борьбы с изрядным энергопотреблением программ в фоне производители смартфонов на Android порой останавливают программы, не используемые в данный момент. Это несёт неудобства, в частности приводит к пропущенным сообщениям и звонкам в мессенджерах.
Если смартфон используется в связке со смарт-часами, под рукой нет внешнего аккумулятора, но нужно, чтобы смартфон проработал дольше, можно попробовать отключить Bluetooth, — считает Гриценко.
В этом случае смарт-часы станут работать автономно от смартфона, подчеркнул эксперт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Института IT университета «Синергия» Станислав Косарев заявил: хранить в телефоне СМС-сообщения с конфиденциальной информацией может быть опасно. По его словам, уведомления от банков и пароли лучше своевременно удалять. При этом эксперт считает, что смартфон должен быть защищён сложным паролем и постоянно находиться в поле зрения.
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Комментарии 4
Гаджеты , Наука и техника , Станислав Косарев , Владимир Гриценко
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