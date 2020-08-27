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В Microsoft Word появилась функция расшифровки аудио 

Популярная механика и ещё 3 1 час назад
В Microsoft Word появилась новая функция
Фото: globallookpress.com
Microsoft наконец-то запустила функцию транскрипции текста в своей онлайн-версии Word. Transcribe in Word позволяет пользователям записывать аудио в реальном времени или загружать ранее записанные файлы (как аудио, так и видео-формата), превращая их в текст!
Транскрипция аудио в реальном времени происходит в фоновом режиме. Как отмечают представители компании, это очень удобно, так как транскрипция разделена на блоки, и у вас будет возможность забирать из нее только самое необходимое.
Записи могут быть сделаны через настольный и встроенный микрофон. Как отмечается, на данном этапе загруженный файл занимает больше времени для расшифровки, чем запись, сделанная в самом Word.
С новой функцией можно также записывать диалоги, так как Transcribe for Word различает разные голоса и помечает их. Записанные отрывки имеют временные отметки, что очень важно для репортеров, интервьюеров или студентов.
В настоящее время эта функция доступна только подписчикам Microsoft 365, которые используют онлайн-версию Word. Годовая подписка на однопользовательскую версию Microsoft 365 стоит $69,99; семейная версия — $99,99.
Что касается ограничений по количеству записей, то они есть только для загружаемых файлов. Ранее записанные аудио не должны превышать суммарно 5 часов в месяц. Также они не могут быть больше 200 МБ и должны быть в формате MP3, WAV, M4A или MP4.
На данный момент функция работает только на английском, но компания уже работает над поддержкой других языков.
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Гаджеты , Наука и техника , Microsoft
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