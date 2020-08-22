Смартфоны оказались опасными для кредиток

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Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном 

РИА Новости и ещё 3 33 минуты назад
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Фото: ТАСС
Многие забывают о мерах предосторожности при использовании мобильных телефонов, однако любые технологии требуют тщательного внимания к себе. Например, нельзя класть один телефон на другой, в противном случае радиосигналы в конкретной точке присутствуют в большом количестве, что не очень полезно для находящихся рядом людей, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

"Также рядом с телефоном или в обложку его чехла нельзя класть банковскую карту, так как срок ее службы значительно уменьшится из-за радиочастотного излучения", — объяснил эксперт.

Тимофеев не рекомендует носить телефон в сумке, где рядом лежит косметика. Дело в том, что часто упаковки, например, от женских помад для губ, закрываются на магнит, что может влиять на соединение и сигнал мобильного телефона.
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Гаджеты , Наука и техника , Александр Тимофеев
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