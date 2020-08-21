Apple экономит на важных комплектующих для iPhone 12 

Американский производитель гаджетов Apple стал экономить на важных комплектующих для своих смартфонов iPhone 12, следует из аналитического отчета аналитика Минг-Чи Куо. В частности, речь идет о плате аккумулятора.

Как следует из отчета, концерн Apple хочет снизить цены комплектующих на новые смартфоны iPhone 12. Это необходимо компании для того, чтобы компенсировать рост затрат на технологию 5G и при этом удержать розничные цены на новинки.

Минг-Чи Куо отмечает, что внедрение в телефоны полноценной поддержки 5G увеличивает траты компаний-производителей на комплектующие на $125-135 долларов. Из-за этого компании ищут способы снизить свои расходы за счет экономии на других компонентах.

Одной из таких комплектующих стала плата аккумулятора. Как утверждает Минг-Чи Куо, американский гигант перешел в производстве смартфонов к более простой и компактной конструкции, которая состоит из меньших слоев. Гибридная плата для флагманских iPhone 12 станет на 40-50% дешевле, чем аналогичная деталь в линейке предыдущего поколения — iPhone 11.

Помимо этого, по утверждению аналитика, в следующем 2021 году в разрабатываемой линейке iPhone 12s Apple будет вынуждена перейти на еще более дешевый аналог платы: она станет еще на 30-40% ниже по стоимости, чем установленная в iPhone 12.

Напомним, что презентация iPhone 12 ожидается в октябре текущего 2020 года.