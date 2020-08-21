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Forbes (США): новаторский смартфон побил iPhone и Samsung Galaxy 

ИноСМИ и ещё 4 1 час назад
Дизайн флагманских смартфонов изменится навсегда?
Фото: ZTE
В следующем месяце будет представлен радикально новый дизайн смартфона, до которого пока не додумался ни один крупный производитель — даже «Эппл» и «Самсунг». Если смартфон добьется успеха, вскоре за ним потянутся ведущие компании, а значит, дизайн флагманских смартфонов массового рынка изменится навсегда.
На прошлой неделе китайский производитель ZTE объявил о планах выпустить первый смартфон с селфи-камерой под экраном. Теперь мы знаем, что новое устройство под названием ZTE Axon 20 5G будет выпущено 1 сентября, — значительно опережая всех конкурентов.
В недавнем пресс-релизе компания ZTE заявила, что Axon 20 5G станет «первым в мире массовым смартфоном 5G с камерой под дисплеем». Новая камера позволит пользовться смартфоном в полноэкранном режиме, без некрасивых отверстий и «челки».
Эта разработка — последняя в серии прорывов компании, которая претендует еще и на первый смартфон 5G, первый складной смартфон, первый дисплей, чувствительный к давлению, и первый смартфон с 3D-дисплеей для невооруженного глаза.
Быть первым, конечно, еще не гарантия успеха. В конце концов ни одно из вышеперечисленных новаторских устройств еще не ушло в народ. Однако компания надеется, что Axon 20 5G «будет способствовать дальнейшему развитию технологий изображения в сфере смартфонов».
Подэкранные камеры представляют собой особую сложность, поскольку со стороны камеры и вышерасположенного дисплея требуются уступки в выполнении требуемых функций. Подэкранная камера априори получает меньше света, чем открытый объектив, в то время как экрану приходится временно создавать прозрачную область перед объективом, что отражается на качестве отображения при нормальном использовании.
Какой бы ни была его популярность, с запуском ZTE Axon 20 5G мы получим окончательное представление о том, в каком состоянии находится эта новая технология. Если смартфон добьется успеха, вскоре за ним потянутся ведущие компании вроде «Самсунга» и «Эппл», а значит, дизайн флагманских смартфонов массового рынка изменится навсегда.
Forbes (США)
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Комментарии 3
Гаджеты , Статьи , Samsung , Apple , Forbes , США
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