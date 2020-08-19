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Названа потенциальная опасность компьютерной клавиатуры 

РИА Новости 55 минут назад
Названа потенциальная опасность компьютерной клавиатуры
Фото: CC0 / TBIT /
Использование компьютерной клавиатуры может быть вредным для здоровья: находящиеся на ней микробы вызывают целый ряд кожных заболеваний и инфекций глаз. Как себя обезопасить, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.
Главная причина, по которой клавиатура из необходимого инструмента превращается в источник опасности, — банальная неаккуратность пользователей и отсутствие личной гигиены. На самих клавишах, и особенно между клавишами скапливается большое количество потенциально опасных микроорганизмов, рассказал радио Sputnik Дмитрий Рябинин.

"Людям, которые подолгу работают с грязной клавиатурой и при этом часто трут глаза, может грозить как опасное кожное заболевание, так и инфекция глаз, конъюнктивит или что-то серьезнее. Простая рекомендация — максимально переходить на сенсорное управление, а еще лучше на голосовое управление, чтобы избежать любого контакта с загрязненными поверхностями", — советует Дмитрий Рябинин.

Если такой возможности нет, нужно заботиться о гигиене рабочего пространства, примерно раз в месяц надо производить чистку клавиатуры.

"Самое банальное и базовое решение — протереть корпус и клавиши моющим средством. Для этого подойдут специальные салфетки для ухода за техникой или тряпки с небольшим содержанием спирта. Главное — не использовать химикаты, предназначенные для чистки сантехники. Они опасны для пластика из-за щелочи: в лучшем случае сотрут с клавиатуры краску, в худшем — просто повредят корпус", — предупредил руководитель Hi-Tech Mail.ru.

Важно чистить и пространство между клавишами, отметил эксперт.

"Можно использовать ватные палочки, щетку с мягкой щетиной. Если нужно почистить клавиатуру внутри, придется применять сжатый воздух — так можно выдуть крошки. Специальные баллончики стоят недорого, они подойдут для механических клавиатур, а вот ноутбучные клавиатуры лучше разобрать и пропылесосить", — посоветовал в интервью радио Sputnik Дмитрий Рябинин.

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Гаджеты , Общество , Дмитрий Рябинин , Mail.ru Group , ИА Sputnik
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