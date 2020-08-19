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Раскрыты первые смартфоны с Android 13 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Раскрыты первые смартфоны с Android 13
Фото: Reuters
Samsung опубликовала список смартфонов, которые будут получать обновления Android в течение трех лет. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.
Из раскрытого сообщения корейской компании следует, что Samsung запускает трехлетний цикл обновлений для своих девайсов, которые коснутся «миллионов устройств». В течение трех лет после выпуска обновления будут получать аппараты серии Galaxy S и Galaxy Note, в частности, Galaxy S20, S20+, S20 Ultra 5G, Galaxy Note20, Note20 Ultra. Также апдейты будут направлены на вышедшие в 2019 году гаджеты — смартфоны Galaxy S10, S10+, S10e, S10 Lite, Note10, Note10+, Note10 Lite.
По мнению журналистов The Verge, если наименование линейки ОС Android не поменяется, то перечисленные устройства будут одними из первых, которые получат Android 13. Выход Android 13 ожидается в 2022 году.
Компания также пообещала поддерживать все складные флагманские устройства, представленные корейским брендом — Galaxy Fold, Z Fold2, Z Flip и другие девайсы. Samsung расширила программу трехлетних обновлений на планшеты Galaxy Tab S7, Tab S7+, Tab S6 и Tab S6 Lite.
Samsung заявила, что политика трехлетних обновлений распространится и на аппараты серии Galaxy A. Компания подтвердила, что в 2022 году актуальная версия Android будет доступна для Galaxy A51, A51 5G, A71, A71 5G и A90 5G.
«Samsung стремится предоставить владельцам Galaxy возможность использовать новейшие мобильные технологии в полной мере», — сообщил старший вице-президент компании Джанхен Юн (Janghyun Yoon). Юн подчеркнул, что Samsung поддерживает обновление до трех поколений Android, чтобы продлить жизненный цикл продуктов Galaxy и предоставить простой и безопасный пользовательский опыт.
В начале августа стало известно, что смартфоны Samsung будут поддерживаться актуальными обновлениями сроком до трех лет. Компания не сообщила подробный список устройств, заметив, что в первую очередь апдейты будут поставляться для флагманов Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra.
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Гаджеты , Наука и техника , АК S7
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