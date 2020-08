Смартфоны научились определять стадию опьянения владельца

Американские ученые научили смартфоны определять уровень опьянения их владельцев по походке. Это стало возможным благодаря мощным датчикам движения, которые встроены в телефоны, пишет Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Для исследования была собрана группа из 22 добровольцев в возрасте от 21 до 43 лет. Они приходили в лабораторию, где им давали напиток с водкой, который им полагалось выпить за час. Следующие семь часов за волонтерами наблюдали: эксперты изучали концентрацию алкоголя в их организме, а также просили их выполнять тесты на ходьбу.

Для подвижных заданий ученые закрепляли смартфон на пояснице участников. Волонтеры должны были пройти 10 шагов вперед, а затем — назад. Смартфоны в это время измеряли ускорение, вертикальные, медиолатеральные (из стороны в сторону), и переднезадние (вперед и назад) движения добровольцев.

В 90% случаев изменения в походке соответствовали повышенному уровню алкоголю — 0,08%. В США это верхний порог допустимого показателя для вождения. Автор работы Брайан Суффолетто из Стэнфордского университета отметил, что для закрепления успеха необходимо провести дополнительные опыты, когда телефон будет лежать в кармане.