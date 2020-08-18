Назван самый популярный смартфон в мире

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Один из флагманских гаджетов американской компании Apple получил статус самого популярного смартфона сразу в пяти странах. Об этом сообщается в исследовании рынка мобильных устройств Counterpoint.

Исследование проводилось за апрель текущего года.

Итак, в этом месяце на рынке США больше всего смартфонов iPhone 11: его доля составила 16% от всего объема продаж.

Помимо этого, эта модель оказалась первой по продажам еще на четырех крупнейших рынках: В Китае, Великобритании, Германии и Японии.

В КНР доля от всего рынка у iPhone 11 составила 4%. Другие конкуренты — модели Oppo A8, Honor 9X и Vivo Y3 — получили только по 3%.

В Соединенных Штатах на втором месте оказался южнокорейский смартфон Samsung Galaxy A10e — его доля на рынке — 6%.

Тем не менее, есть страны, где iPhone 11 не смог удержать первенство продаж. В частности, в Южной Корее первая пятерка смартфонов состояла из устройств Samsung.

Еще одна страна, где Samsung получил первое место по продажам — Франция.

А в Индии — второй по численности населения стране в мире — на первом месте китайские смартфоны Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi 8.