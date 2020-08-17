ZTE выпустит 5G-смартфон с камерой под дисплеем

Китайская телекоммуникационная компания ZTE 1 сентября выпустит первый в мире 5G-смартфон с камерой под экраном Axon 20 5G. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте компании.

"Компания ZTE выпустит [смартфон] ZTE Axon 20 5G в Китае 1 сентября 2020 года. Устройство станет первым в мире серийным 5G-смартфоном с камерой под дисплеем, что ознаменует собой еще один важный этап в исследовании компанией полноэкранных смартфонов", — отмечается в сообщении.

Как указывается в заявлении, ZTE постоянно работает над развитием инновационных технологий. Запуск первого в мире 5G-смартфона с камерой под экраном позволит не только содействовать развитию отрасли, но и обеспечит потребителям компании беспрецедентный опыт, подчеркивается в сообщении.