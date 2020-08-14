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Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Названы причины для перезагрузки смартфона
Фото: предоставлено Huawei
Перезапуск смартфона сам по себе не нужен — алгоритмы их производства отточены, и техника работает стабильно. А вот приложения, которых у нас установлено достаточно много, могут приводить к сбоям в работе — чтобы устранить их, аппарат нужно перезагружать примерно раз в квартал, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.

"Просто так перезапускать смартфоны не надо. Технологии, на которых создаются смартфоны, уже достаточно проверены, и сами гаджеты работают стабильно. А вот приложения, которые устанавливают на смартфоны, работают нестабильно. При работе многих из них могут накапливаться ошибки", — отметил он.

Часто правильным выходом из этого положения может стать перезагрузка устройства. Она удаляет накопившиеся ошибки с помощью чистой загрузки системы и приложений. Обойтись без них нельзя — мы все понимаем, что смартфоны нужны не сами по себе и не только для поиска в интернете. Приложения делают многие операции гораздо удобнее, и их популярность растет.
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Гаджеты , Наука и техника
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