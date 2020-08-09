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Toshiba полностью ушла с рынка ноутбуков 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Toshiba полностью ушла с рынка ноутбуков
Фото: Reuters
Японская корпорация Toshiba завершила выход из бизнеса по производству ноутбуков, продав долю в компании Dynabook. Об этом сообщает портал The Register.
Toshiba стала одним из первопроходцев на рынке ноутбуков — первое устройство этого японская корпорация выпустила в 1985 году. В конце 1990-х и больше части 2000-х годов Toshiba входила в число лидирующих производителей персональных компьютеров, выпуская при этом только ноутбуки.
Впоследствии доминирующие позиции на рынке ноутбуков заняли компании Dell, HP, Apple и Lenovo, поэтому в 2018 году Toshiba продала большую часть акций своего подразделения по производству ноутбуков другой японской компании — Sharp.
Компания Sharp начала выпускать ноутбуки под брендом Dynabook, однако Toshiba сохраняла 19,9% акций в этой компании. В августе 2020 года Toshiba продала эту долю Sharp, завершив выход из бизнеса по производству ноутбуков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года председатель и генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин заявил, что рынок персональных компьютеров продолжит расти в следующие два или три года.
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Гаджеты , Наука и техника , Ян Юаньцин , Apple
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