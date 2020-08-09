Toshiba полностью ушла с рынка ноутбуков 

Японская корпорация Toshiba завершила выход из бизнеса по производству ноутбуков, продав долю в компании Dynabook. Об этом сообщает портал The Register.

Toshiba стала одним из первопроходцев на рынке ноутбуков — первое устройство этого японская корпорация выпустила в 1985 году. В конце 1990-х и больше части 2000-х годов Toshiba входила в число лидирующих производителей персональных компьютеров, выпуская при этом только ноутбуки.

Впоследствии доминирующие позиции на рынке ноутбуков заняли компании Dell, HP, Apple и Lenovo, поэтому в 2018 году Toshiba продала большую часть акций своего подразделения по производству ноутбуков другой японской компании — Sharp.

Компания Sharp начала выпускать ноутбуки под брендом Dynabook, однако Toshiba сохраняла 19,9% акций в этой компании. В августе 2020 года Toshiba продала эту долю Sharp, завершив выход из бизнеса по производству ноутбуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года председатель и генеральный директор Lenovo Ян Юаньцин заявил, что рынок персональных компьютеров продолжит расти в следующие два или три года.