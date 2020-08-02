Раскрыт простой способ продлить службу смартфона

Смартфон лучше класть экраном вниз — это простое действие позволит продлить срок службы устройства. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев

Таким образом камера, расположенная на задней части гаджета, будет меньше царапаться, а дисплей — нагреваться. Эксперт пояснил, что большинство владельцев смартфонов приобретают специальные защитные стекла или пленку для экранов, поэтому положение лицевой стороной вниз не будет царапать дисплей. В то же время камеры обычно выступают над поверхностью телефона, что связано с количеством линз в объективе, и защитить их от повреждений сложно.

Класть телефон экраном вниз стоит и в том случае, если гаджет находится в чехле с бортом, так как камера все равно может поцарапаться, добавил Тимофеев. Кроме того, он порекомендовал использовать защитное стекло, так как оно эффективно защищает устройство от трещин в случае его падения.