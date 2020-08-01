Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа возможная стоимость новых iPhone в России 

Lenta.ru и ещё 2 56 минут назад
Названа возможная стоимость новых iPhone в России
Фото: Reuters
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал возможную стоимость смартфонов линейки iPhone 12 в России. Его слова приводит «Прайм».
Эксперт отметил, что основная ценовая характеристика новых моделей в настоящее время непонятна.

«Можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10-15 процентов к их стоимости», — сказал он.

При этом «Российская газета» со ссылкой на источники сообщает, что самый простой iPhone 12 с 64 Гб памяти и поддержкой 5G, будет стоить 699 долларов (почти 52 тысячи рублей), а самый дорогой iPhone 12 Pro Max с 512 Гб памяти обойдется в 1449 долларов (107,7 тысячи рублей).
Ранее аналитик Джефф Пу (Jeff Pu) заявил, что новые смартфоны Apple станут дороже, чем девайсы актуального поколения. Стоимость базовой модели iPhone 12 начнется с 749 долларов, тогда как стартовый iPhone 11 был оценен в 699 долларов. Специалист полагает, что удорожание связано с внедрением 5G-технологий и использование OLED-матриц в гаджетах.
Видео дня. Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Последние новости
Россия возобновила международное авиасообщение Россия возобновила международное авиасообщение Путин занялся вопросом задержания предполагаемых бойцов ЧВК в Белоруссии Путин занялся вопросом задержания предполагаемых бойцов ЧВК в Белоруссии Сергей Гармаш со скандалом покинул «Современник» Сергей Гармаш со скандалом покинул «Современник»
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Денис Кусков , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутат расстрелял жену на глазах детей
Депутат расстрелял жену на глазах детей
Виновников пожаров задумали жестоко наказывать в РФ
Виновников пожаров задумали жестоко наказывать в РФ
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Эксперты рассказали, что не так с турецкими томатами
Эксперты рассказали, что не так с турецкими томатами
Видео
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
00:12
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
Происшествия Криминал
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
00:26
Спасение заключенными охранника тюрьмы попало на видео
Происшествия
Еще одна страна открыла границы для россиян
00:17
Еще одна страна открыла границы для россиян
В мире Статьи
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
01:09
Ликвидация исламистской ячейки под Волгоградом попала на видео
Происшествия Криминал
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
00:43
Нападение мужчины на девочку в Омске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
02:08
Опубликовано видео запуска ракеты-носителя «Протон-М»
Наука Наука и техника
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение