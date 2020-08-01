Названа возможная стоимость новых iPhone в России 

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал возможную стоимость смартфонов линейки iPhone 12 в России . Его слова приводит «Прайм».

Эксперт отметил, что основная ценовая характеристика новых моделей в настоящее время непонятна.

«Можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10-15 процентов к их стоимости», — сказал он.

При этом «Российская газета» со ссылкой на источники сообщает, что самый простой iPhone 12 с 64 Гб памяти и поддержкой 5G, будет стоить 699 долларов (почти 52 тысячи рублей), а самый дорогой iPhone 12 Pro Max с 512 Гб памяти обойдется в 1449 долларов (107,7 тысячи рублей).

Ранее аналитик Джефф Пу (Jeff Pu) заявил, что новые смартфоны Apple станут дороже, чем девайсы актуального поколения. Стоимость базовой модели iPhone 12 начнется с 749 долларов, тогда как стартовый iPhone 11 был оценен в 699 долларов. Специалист полагает, что удорожание связано с внедрением 5G-технологий и использование OLED-матриц в гаджетах.