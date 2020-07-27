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Представлено ударопрочное стекло для смартфонов 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Представлено ударопрочное стекло для смартфонов
Фото: Coming
Компания Corning анонсировала ударопрочное защитное стекло для смартфонов Gorilla Glass Victus. Представленный компонент должен защитить девайсы от падений, сообщает издание The Verge.
По словам Corning, новое стекло по сравнению с предыдущим — Gorilla Glass 6 — в два раза устойчивее к появлению царапин, и в четыре раза — по сравнению с аналогами конкурирующих фирм. Производитель гарантирует, что Victus может выдержать падение с высоты до двух метров. Corning также протестировала защиту от повторных падений: Victus выдержало 20 падений с высоты до одного метра, Gorilla Glass 6 — 15.
В компании заметили, что новый компонент остается уязвимым для повторяющихся малозаметных физических воздействий. В частности, если смартфон будет находиться в кармане или сумке с ключами или монетами, то со временем на поверхности стекла появятся царапины.
«Повреждения данного характера применимы к любому стеклянному материалу», — заметил ведущий исследователь Corning Джеймин Амин (Jaymin Amin).
Согласно сообщению Corning, поставки защитного стекла нового типа начнутся в ближайшие месяцы. В первую очередь Gorilla Glass Victus будут оборудованы новые смартфоны Samsung.
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Гаджеты , Наука и техника
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