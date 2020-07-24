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Эксперт развеял популярный миф о подзарядке смартфона 

Газета.Ru 1 час назад
От 20 до 80: почему не стоит разряжать смартфон до нуля
Фото: Газета.Ru
Полная разрядка смартфона до нуля не увеличит срок его эксплуатации, заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества. По словам эксперта, в ожидании, пока в гаджете «сядет батарейка», нет никакого смысла, так как современные аккумуляторы не требуют полного цикла разрядки и зарядки.
Полная разрядка телефона до 0% с целью увеличения срока службы его аккумулятора является мифом, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.
«Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора — это миф, не имеющий ничего общего с действительностью», — заявил эксперт.
По его словам, полный цикл зарядки и разрядки имел смысл только для никель-кадмиевых аккумуляторов, которые являются устаревшими. На работу современных литий-ионных батарей он не оказывает никакого влияния.
Куканов посоветовал ставить смартфон на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15%.
Как правило, устройство само напоминает пользователю о том, что скоро разрядится.
При этом рекомендуется использовать только заводские адаптеры питания, а не универсальные зарядки из Китая. Эксперт также предостерег пользователей от подзарядки смартфона в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.
Как заявил собеседник агентства, полная разрядка аккумулятора актуальна только при калибровке батареи, которая начала быстро разряжаться.
Полная разрядка аккумулятора действительно не несет в себе никакой пользы, равно как и полная зарядка, подтверждает портал Gear Patrol.
Идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%.
По словам генерального директора и основателя компании adex Electronics Исидора Бухманна, литий-ионные аккумуляторы лучше всего чувствуют себя при подзарядке «на короткие дистанции», когда пользователь дает батарее набирать по 5-10%, а потом отключает от сети.
«Заряжать смартфон до 100%, а потом разряжать до нуля имеет смысл только при «калибровке» аккумулятора, если вдруг он начал странно себя вести, например, внезапно отключаться, хотя заряд все еще высокий. Во всех других случаях заставлять литий-ионные батареи проходить полный цикл подзарядки и разрядки не рекомендуется», — заявил Бухманн.
Ранее руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал пользователям смартфонов о том, почему нельзя заряжать электронное устройство по ночам.
По словам Когана, постоянная ночная подзарядка смартфона несет в себе риски изнашивания аккумулятора.
«Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30% и уж тем более доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора», — сказал Коган.
Эксперт рекомендует либо заряжать гаджет перед сном, либо сразу после того, как проснулся — это поможет увеличить срок службы эксплуатации батареи.
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Комментарии
Гаджеты , Статьи , Технологии , Михаил Коган
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