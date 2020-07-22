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Samsung 2 сентября представит новую продукцию 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Samsung 2 сентября представит новую продукцию
Фото: Reuters
Южнокорейская компания Samsung Electronics проведет презентацию своих новых продуктов 2 сентября в режиме онлайн. Об этом корпорация сообщила в среду в пресс-релизе.
На мероприятии под названием Life Unstoppable компания пообещала продемонстрировать свои последние разработки в области мобильных телефонов, носимых устройств, телевизоров, аудио, а также бытовой техники.
"Гостям предстоит совершить путешествие через интерактивный виртуальный мир и увидеть новые продукты Samsung, которые служат целям развлечения, творчества и эффективности", — отмечается в сообщении.
Компания не уточнила, какие конкретно продукты будут представлены в ходе 45-минутной презентации.
5 августа состоится еще одно онлайн-мероприятие Samsung Electronics — Galaxy Unpacked, в ходе которого корпорация представит пять новых мобильных продуктов. По данным агентства Yonhap, в их число войдут фаблет Note 20, раскладные смартфоны Fold 2 и Flip 5G, беспроводные наушники Buds Live и смарт-часы Watch 3.
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Гаджеты , Наука и техника , Samsung
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