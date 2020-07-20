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В iPhone появится эмодзи с матрешкой 

Lenta.ru 1 час назад
В iPhone появится эмодзи с матрешкой
Фото: Emojipedia
Apple представила набор новых эмодзи для iOS и работающих под ее управлением iPhone. Анонс был приурочен к Всемирному дню эмодзи, сообщается в блоге Emojipedia.
В список новых иконок вошли изображения ниндзя, бумеранга, бобра, сердца и легких. Также туда были включены матрешка и схематичное изображение кисти со сложенными пальцами, известное как «итальянский жест». Обновление также затронет memoji — анимированные символы для iPhone с поддержкой Face ID. Пользователи смогут накладывать на лица своих аватаров защитные маски.
Кроме фигурок и жестов в список будет добавлен символ трансгендера. Согласно описанию, это позволит сделать набор эмодзи более инклюзивным.
Ресурс Emojipedia обратил внимание, что эмодзи с матрешкой является в некотором роде уникальным, так как включает в себя несколько эмодзи с цветами. Список иконок был одобрен Unicode Consortium в январе 2020 года, появление новых эмодзи на iPhone ожидается осенью.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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