В iPhone появится эмодзи с матрешкой 

Apple представила набор новых эмодзи для iOS и работающих под ее управлением iPhone. Анонс был приурочен к Всемирному дню эмодзи, сообщается в блоге Emojipedia.

В список новых иконок вошли изображения ниндзя, бумеранга, бобра, сердца и легких. Также туда были включены матрешка и схематичное изображение кисти со сложенными пальцами, известное как «итальянский жест». Обновление также затронет memoji — анимированные символы для iPhone с поддержкой Face ID. Пользователи смогут накладывать на лица своих аватаров защитные маски.

Кроме фигурок и жестов в список будет добавлен символ трансгендера. Согласно описанию, это позволит сделать набор эмодзи более инклюзивным.

Ресурс Emojipedia обратил внимание, что эмодзи с матрешкой является в некотором роде уникальным, так как включает в себя несколько эмодзи с цветами. Список иконок был одобрен Unicode Consortium в январе 2020 года, появление новых эмодзи на iPhone ожидается осенью.