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Флагманский Samsung Galaxy Note 20 показали со всех сторон за две недели до анонса 

Ferra.ru и ещё 10 14 часов назад
Флагманский Samsung Galaxy Note 20 показали со всех сторон за две недели до анонса
Фото: Ferra.ru
Уже совсем скоро, 5 августа, Samsung представит миру свой новый флагманский смартфон — Samsung Galaxy Note 20. Но, как это часто бывает у компании, устройство уже показали со всех сторон. И это за две недели до анонса!
Как видно в коротком видеоролике, Galaxy Note 20, несмотря на использование достаточно продвинутой основной камеры, получился крайне тонким устройством. Что же до расположения основных элементов девайса, то тут без сюрпризов: так, например, фронтальная камера «спряталась» в аккуратном вырезе в самом дисплее, как это уже было в Galaxy S10, Galaxy Note 10 и Galaxy S20.
Напомним, что согласно имеющимся данным, смартфон будет построен на базе процессоров Exynos 990 и Snapdragon 865+. То, какой процессор достанется пользователю, зависит от региона приобретения аппарата. Также в устройстве ожидается до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти постоянной. Емкость аккумулятора Samsung Galaxy Note 20 составит 4 500 мАч, при этом компания, судя по слухам, не забыла и о быстрой зарядке, которая получит мощность в 45 Вт!
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