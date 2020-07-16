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Apple выпустила новую версию iOS 13.6 

Прайм 35 минут назад
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Фото: Reuters
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
Владельцы гаджетов от производителя Apple могут установить обновления на смартфоны и планшеты.
Неделей ранее версию обновлений iOS 13.6 GM получили разработчики.
По мнению экспертов рынка гаджетов, это последнее крупное обновление программного обеспечения брендом перед появлением новой операционной системы iOS 14.
Последняя версия iOS 13.6 вносит достаточно большое количество современных функций для смартфонов. В частности, появилась новая категория симптомов в приложении "health". Разработчики включили возможность добавления и обмена цифровыми автомобильными ключами с помощью CarKey.
Появилась функция аудиоформата новостей в приложении Apple News+.
Разработчиками были исправлены ряд ошибок предыдущих версий ОС.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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