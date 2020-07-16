Раскрыта неубиваемая зарядка для iPhone 12 

В этом году Apple укомплектует iPhone 12 новым зарядным кабелем Lightning. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на инсайдера L0vetodream.

Автор раскрыл в своем Twitter-аккаунте информацию о том, что все смартфоны линейки iPhone 12 получат в комплекте обновленный зарядный кабель, отличающийся повышенной износостойкостью. Провод такого кабеля будет покрыт оплеткой, которая повысит прочность аксессуара. В остальном девайс не будет отличаться от обычного аксессуара, позволяющего заряжать смартфоны с разъемом Lightning через адаптер USB-C.

По словам журналистов, усиленный кабель решит распространенную проблему пользователей смартфонов Apple, связанную с долговечностью зарядных аксессуаров. Стоимость зарядных кабелей USB с разъемом Lightning в официальном магазине Apple начинается с 1390 рублей в зависимости от метража и типа устройства. При этом компания продает кабели с защитной оплеткой, выпущенные другими производителями.

В конце июня авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) рассказал, что новые iPhone будут продаваться без зарядного адаптера и проводных наушников. По мнению специалиста, компания решилась на такой шаг, чтобы компенсировать затраты на внедрение 5G в смартфонах. Сообщается, что коробка новых девайсов будет иметь меньшие габариты, чем у актуальных iPhone.