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Раскрыта неубиваемая зарядка для iPhone 12 

Lenta.ru и ещё 2 43 минуты назад
Раскрыта неубиваемая зарядка для iPhone 12
Фото: Twitter
В этом году Apple укомплектует iPhone 12 новым зарядным кабелем Lightning. Об этом сообщает издание 9to5mac со ссылкой на инсайдера L0vetodream.
Автор раскрыл в своем Twitter-аккаунте информацию о том, что все смартфоны линейки iPhone 12 получат в комплекте обновленный зарядный кабель, отличающийся повышенной износостойкостью. Провод такого кабеля будет покрыт оплеткой, которая повысит прочность аксессуара. В остальном девайс не будет отличаться от обычного аксессуара, позволяющего заряжать смартфоны с разъемом Lightning через адаптер USB-C.
По словам журналистов, усиленный кабель решит распространенную проблему пользователей смартфонов Apple, связанную с долговечностью зарядных аксессуаров. Стоимость зарядных кабелей USB с разъемом Lightning в официальном магазине Apple начинается с 1390 рублей в зависимости от метража и типа устройства. При этом компания продает кабели с защитной оплеткой, выпущенные другими производителями.
В конце июня авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) рассказал, что новые iPhone будут продаваться без зарядного адаптера и проводных наушников. По мнению специалиста, компания решилась на такой шаг, чтобы компенсировать затраты на внедрение 5G в смартфонах. Сообщается, что коробка новых девайсов будет иметь меньшие габариты, чем у актуальных iPhone.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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