Найден способ улучшить батареи смартфонов

Российские и немецкие ученые предложили альтернативу литий-ионным аккумуляторам смартфонов. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Nano Energy.
Литий-ионные аккумуляторы нашли широкое применение в разных областях — от мобильных телефонов и ноутбуков до транспорта и космической техники. В 2019-м их изобретателям присудили Нобелевскую премию по химии. В настоящее время пока не существует близкой по эффективности альтернативы литий-ионным батареям.
Однако литий — дорогостоящий щелочной металл, а его запасы в природе ограниченны, поэтому ученые ищут способы заменить литий в качестве основы для аккумуляторов другим веществом.
Сотрудники Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Института биохимической физики РАН и германского Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф предположили, что в гаджетах можно использовать натрий, "упакованный" особым способом.
Авторы нынешней работы установили, что если атомы натрия в батарее "уложить" один над другим, то такое устройство покажет высокую энергоемкость. Главную роль в этой технологии играет способ укладки — два слоя натрия размещаются между двумя слоями графена, как в сэндвиче.
Следующий шаг научной группы — создание экспериментального образца и изучение его в лабораторных условиях. Этим займется зарубежная часть команды из Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф.
"В случае успеха можно будет говорить о создании нового поколения натриевых аккумуляторов, которые будут сопоставимы по емкости с литий-ионными или даже будут превосходить их, стоя при этом в разы дешевле", — отмечается в сообщении пресс-службы "МИСиС".