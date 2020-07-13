Найден способ улучшить батареи смартфонов

Российские и немецкие ученые предложили альтернативу литий-ионным аккумуляторам смартфонов. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Nano Energy.

Литий-ионные аккумуляторы нашли широкое применение в разных областях — от мобильных телефонов и ноутбуков до транспорта и космической техники. В 2019-м их изобретателям присудили Нобелевскую премию по химии. В настоящее время пока не существует близкой по эффективности альтернативы литий-ионным батареям.

Однако литий — дорогостоящий щелочной металл, а его запасы в природе ограниченны, поэтому ученые ищут способы заменить литий в качестве основы для аккумуляторов другим веществом.

Сотрудники Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Института биохимической физики РАН и германского Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф предположили, что в гаджетах можно использовать натрий, "упакованный" особым способом.

Авторы нынешней работы установили, что если атомы натрия в батарее "уложить" один над другим, то такое устройство покажет высокую энергоемкость. Главную роль в этой технологии играет способ укладки — два слоя натрия размещаются между двумя слоями графена, как в сэндвиче.

Следующий шаг научной группы — создание экспериментального образца и изучение его в лабораторных условиях. Этим займется зарубежная часть команды из Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф.