Повторить за Apple: Samsung уберет зарядки из комплекта

Кажется, на рынке мобильных устройств наметился своеобразный тренд — вслед за Apple от комплектования смартфонов зарядным устройством, по слухам, может отказаться и Samsung. Почему вендоры больше не хотят класть адаптеры питания в коробочки к новым гаджетам — в материале «Газеты.Ru».

Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.

Сообщается, что Samsung уже ведет обсуждение с партнерами, как осуществить задуманное, так как отказ от адаптера питания в комплекте повлияет на поставки от подрядчиков вендора. Также известно, что зарядные устройства не исчезнут насовсем и останутся в коробках с некоторыми моделями.

Свое желание отказаться от зарядки Samsung якобы объясняет тем, что у большинства современных покупателей есть и адаптер, и кабель, поэтому дополнительный комплект им не требуется.

В конце июня аналитики Barclays сообщили, что от зарядных устройств, которые прилагаются к новым смартфонам, готова отказаться и компания Apple. По слухам, гаджеты из линейки iPhone 12, которая должна быть представлена осенью 2020 года, будут поставляться уже без адаптера — в комплекте будет лишь бесплатный кабель USB-C/Lightning. При этом пользователь в случае необходимости сможет докупить зарядное устройство за дополнительную плату.

Аналитики считают, что к отказу от зарядных устройств могут вести как минимум две причины.

Прежде всего, это позволит вендорам снизить цену смартфона на рынке. Это особенно актуально в нынешних реалиях, когда все больше гаджетов поддерживают технологию связи пятого поколения — известно, что 5G-компоненты дорого обходятся производителям. Без зарядного устройства в комплекте также уменьшится размер коробки, в которой поставляется смартфон, что тоже сэкономит средства Apple и Samsung.

Другой, не менее важной причиной является забота об экологии. Отказ от адаптера в коробке приведет к снижению количества зарядных девайсов, которые отправляются на свалку, даже не будучи использованными — как правило, в каждой семье найдется около десятка ненужных адаптеров, которые шли в комплекте со смартфонами.

Европейский союз на протяжении нескольких лет пытается добиться улучшения экологической ситуации, выступая за «гармонизацию» зарядных кабелей и разъемов для мобильных телефонов, призывая всех производителей перейти на единый стандарт подзарядки.

Европейская комиссия поддерживает гармонизацию зарядных устройств для мобильных телефонов. В 2009 году у нас было свыше 30 разных стандартов. Сейчас осталось три основных. В переговорах с представителями индустрии мы будем настаивать на следующих задачах — удобство пользователей, безопасность и операционная совместимость, а также сокращение электронных отходов», — заявил комиссар Еврокомиссии Марош Шефчович в январе 2020 года.

Законодатели также отметили, что огромное количество зарядных устройств в Европейском союзе приводит к 51 тонне отходов в год.