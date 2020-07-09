Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством 

Газета.Ru 3 часа назад
Повторить за Apple: Samsung уберет зарядки из комплекта
Фото: Газета.Ru
Кажется, на рынке мобильных устройств наметился своеобразный тренд — вслед за Apple от комплектования смартфонов зарядным устройством, по слухам, может отказаться и Samsung. Почему вендоры больше не хотят класть адаптеры питания в коробочки к новым гаджетам — в материале «Газеты.Ru».
Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Сообщается, что Samsung уже ведет обсуждение с партнерами, как осуществить задуманное, так как отказ от адаптера питания в комплекте повлияет на поставки от подрядчиков вендора. Также известно, что зарядные устройства не исчезнут насовсем и останутся в коробках с некоторыми моделями.
Свое желание отказаться от зарядки Samsung якобы объясняет тем, что у большинства современных покупателей есть и адаптер, и кабель, поэтому дополнительный комплект им не требуется.
В конце июня аналитики Barclays сообщили, что от зарядных устройств, которые прилагаются к новым смартфонам, готова отказаться и компания Apple. По слухам, гаджеты из линейки iPhone 12, которая должна быть представлена осенью 2020 года, будут поставляться уже без адаптера — в комплекте будет лишь бесплатный кабель USB-C/Lightning. При этом пользователь в случае необходимости сможет докупить зарядное устройство за дополнительную плату.
Аналитики считают, что к отказу от зарядных устройств могут вести как минимум две причины.
Прежде всего, это позволит вендорам снизить цену смартфона на рынке. Это особенно актуально в нынешних реалиях, когда все больше гаджетов поддерживают технологию связи пятого поколения — известно, что 5G-компоненты дорого обходятся производителям. Без зарядного устройства в комплекте также уменьшится размер коробки, в которой поставляется смартфон, что тоже сэкономит средства Apple и Samsung.
Другой, не менее важной причиной является забота об экологии. Отказ от адаптера в коробке приведет к снижению количества зарядных девайсов, которые отправляются на свалку, даже не будучи использованными — как правило, в каждой семье найдется около десятка ненужных адаптеров, которые шли в комплекте со смартфонами.
Европейский союз на протяжении нескольких лет пытается добиться улучшения экологической ситуации, выступая за «гармонизацию» зарядных кабелей и разъемов для мобильных телефонов, призывая всех производителей перейти на единый стандарт подзарядки.
«Европейская комиссия поддерживает гармонизацию зарядных устройств для мобильных телефонов. В 2009 году у нас было свыше 30 разных стандартов. Сейчас осталось три основных. В переговорах с представителями индустрии мы будем настаивать на следующих задачах — удобство пользователей, безопасность и операционная совместимость, а также сокращение электронных отходов», — заявил комиссар Еврокомиссии Марош Шефчович в январе 2020 года.
Законодатели также отметили, что огромное количество зарядных устройств в Европейском союзе приводит к 51 тонне отходов в год.
Видео дня. В Сети высмеяли движение «Свободу соскам»
Газета.Ru: последние новости
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством LG готовит к выпуску смартфон-свиток LG готовит к выпуску смартфон-свиток Что можно сделать, если смартфон медленно заряжается Что можно сделать, если смартфон медленно заряжается
Комментарии 1
Гаджеты , Статьи , Марош Шефчович , ЕС , Apple , Еврокомиссия , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вода для Крыма: Херсон обратился к Зеленскому
Вода для Крыма: Херсон обратился к Зеленскому
В деле Ефремова обнаружили «подковерную игру»
В деле Ефремова обнаружили «подковерную игру»
Мэр Сеула найден мертвым
Мэр Сеула найден мертвым
Федосеева-Шукшина оскорбилась словами сына Алибасова
Федосеева-Шукшина оскорбилась словами сына Алибасова
Видео
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
01:30
Сбросивший с 4-го этажа человека павиан попал на видео
В мире Африка
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
00:55
Опубликовано видео подробностей уголовного дела Фургала
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
01:01
Опубликовано видео стрельбы крейсеров ВМФ по береговым целям
Армия Войска
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
03:43
Опубликовано видео последствий прорыва дамбы в Рузе
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
00:53
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края
Происшествия Криминал
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
02:01
Забитый отдыхающими на пляже тюлень попал на видео
Происшествия
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
01:09
Появилось видео протестов в Белграде из-за COVID19
В мире
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
00:52
Самая яркая за 7 лет комета попала на видео
Наука и техника
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
01:18
Опубликовано видео ночных полетов Ан-26 под Тверью
Армия
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
02:39
Опубликовано видео сексуальных игр игроков Зенита
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение