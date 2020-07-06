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Samsung Galaxy Note 20 станет самым дорогим в истории серии Note 

Прайм 12 минут назад
$1300: названа стоимость Samsung Galaxy Note 20
Фото: Прайм
Новый телефон корейского производителя — Samsung Galaxy Note 20 — может стать самым дорогим в истории линейки гаджетов. Топовая версия устройства будет стоить $1300.
Каждый год флагманские смартфоны бренда становятся все дороже. Сейчас цена в $1000 за смартфон, который является современным устройством от компании — лидера рынка — практически норма. При том, что не все способны заплатить такую сумму га гаджет.
Эксперты связывают рост цен на флагманские телефоны со стоимостью высокопроизводительного процессора, а также оснащение продукции поддержкой функции 5G. Еще одна причина дороговизны — оснащение современными камерами: по ряду параметров они обходят дорогие цифровые фотоаппараты.
Планируемый к выходу в 2020 году Samsung Galaxy Note 20 станет самым дорогим смартфоном бренда со стилусом.
Разработчики обещали поставить в смартфон процессор Snapdragon 865 Plus с модулем камеры с фотодатчиком на 108 Мп.
При покупке нового Galaxy Note 20 надо будет отдать $1000. Самая дорогая версия обойдется в $1300.
Серия Galaxy Note от корейской компании по цене выровняется с флагманскими iPhone американской компании Apple.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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