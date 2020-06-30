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iPhone 12 попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Четыре смартфона серии iPhone 12 попали на видео. Информацией о будущих девайсах поделился YouTube-блогер под ником iupdate.
Блогер заявил, что получил реалистичные макеты новых флагманов Apple, по которым можно оценить особенности дизайна серии. По его словам, младшая модель iPhone 12 будет иметь 5,4-дюймовый экран, 12 Pro выйдет в двух версиях с 6,1-дюймовым дисплеем. Старшая модель линейки iPhone 12 Pro Max получит переднюю панель с 6,7-дюймовой диагональю.
Автор обратил внимание, что все четыре устройства будут иметь дизайн, схожий с iPhone 4 и iPad Pro. Например, передняя и задняя панели и боковые рамки попавших на видео аппаратов будут более плоскими, чем в актуальном поколении. Также iupdate обратил внимание на то, что все новые смартфоны получат OLED-экран и поддержку работы в сетях пятого поколения.
В заключении блогер заметил, что корпус 5,4-дюймового iPhone будет фактически меньше корпуса iPhone SE 2, хотя последний имеет дисплей с меньшей диагональю. Это связано с тем, что iPhone 12 получит безрамочный дизайн, отличающийся от внешнего вида SE отсутствием горизонтальных рамок и кнопки Home.
Ранее инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson) выложил в сеть макеты будущих смартфонов Apple. Опубликованные изображения подтвердили слухи о том, что девайсы серии iPhone 12 будут иметь корпус с прямыми углами и дизайном, напоминающий iPhone 4.
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Гаджеты , Видео , Наука и техника , Apple
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