Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Viber запустил исчезающие сообщения в обычных чатах 

Прайм 1 час назад
Viber запустил новую функцию
Фото: РИА Новости
Мессенджер Viber запустил в обычных чатах исчезающие сообщения, которые ранее были доступны в секретных переписках, говорится в сообщении компании.
"Исчезающие сообщения, привычные пользователям секретных чатов, также появились и в обычных личных переписках. Новая функция очень удобна: так, с каждым контактом можно общаться в одном месте и не заводить отдельный секретный чат, когда, например, нужно отправить номер банковской карты". — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что теперь в обычных чатах можно установить таймер, и в назначенное время отправленный контент исчезнет. Как только один из пользователей включил таймер, режим "секретности" начинает работать для сообщений обоих участников чата. Опцию можно включать и выключать по мере необходимости.
"В режиме "секретности" можно отправлять сообщения, фото, видео или другие типы файлов, а таймер ставить на несколько секунд, минуту или час. Автоматический отсчет времени до удаления сообщения будет запущен сразу же после того, как получатель его увидит", — отмечается в сообщении.
"Мы сделали исчезающие сообщения доступными для личных чатов, в которых пользователи Viber общаются каждый день. Теперь, если человек хочет, чтобы информация, которую он отправил своему собеседнику, стерлась через некоторое время после прочтения, достаточно при отправке сообщения, фотографии или видео установить таймер. Если же адресат сделал скриншот, отправитель получит уведомление об этом", — приводятся в сообщении слова старшего директора по развитию бизнеса Rakuten Viber Анны Мигаль.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Прайм: последние новости
Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне Эксперт рассказал, почему не надо хранить личную информацию в телефоне Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
Комментарии
Гаджеты , Интернет , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка воткнула нож в итальянца на собеседовании
Россиянка воткнула нож в итальянца на собеседовании
Россию предупредили об изоляции в ООН
Россию предупредили об изоляции в ООН
Новейший «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Захвативший монастырь назвал главного врага России
Захвативший монастырь назвал главного врага России
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение