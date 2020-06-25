Viber запустил новую функцию

Мессенджер Viber запустил в обычных чатах исчезающие сообщения, которые ранее были доступны в секретных переписках, говорится в сообщении компании.

"Исчезающие сообщения, привычные пользователям секретных чатов, также появились и в обычных личных переписках. Новая функция очень удобна: так, с каждым контактом можно общаться в одном месте и не заводить отдельный секретный чат, когда, например, нужно отправить номер банковской карты". — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что теперь в обычных чатах можно установить таймер, и в назначенное время отправленный контент исчезнет. Как только один из пользователей включил таймер, режим "секретности" начинает работать для сообщений обоих участников чата. Опцию можно включать и выключать по мере необходимости.

"В режиме "секретности" можно отправлять сообщения, фото, видео или другие типы файлов, а таймер ставить на несколько секунд, минуту или час. Автоматический отсчет времени до удаления сообщения будет запущен сразу же после того, как получатель его увидит", — отмечается в сообщении.

"Мы сделали исчезающие сообщения доступными для личных чатов, в которых пользователи Viber общаются каждый день. Теперь, если человек хочет, чтобы информация, которую он отправил своему собеседнику, стерлась через некоторое время после прочтения, достаточно при отправке сообщения, фотографии или видео установить таймер. Если же адресат сделал скриншот, отправитель получит уведомление об этом", — приводятся в сообщении слова старшего директора по развитию бизнеса Rakuten Viber Анны Мигаль.