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Apple хочет вернуть iOS прежнее название 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Apple хочет вернуть iOS прежнее название
Фото: РИА Новости
Американская корпорация Apple может вернуть операционной системе iOS прежнее название.
Такие выводы пользователи "мировой паутины" сделали из публикации блогера-инсайдера Джона Проссера. Он опубликовал в своем микроблоге в соцсети Twitter пост из двух слов "iPhone OS".
Их этого специалисты делают выводы, что компания планирует переименовать операционную систему для телефонов бренда.
Раньше производитель уже переименовал систему для планшетов в iPad OS.
Аббревиатура OS применялась Apple и раньше: до 2010 года операционные системы смартфонов носоли название iPhone OS. Позднее их переименовали в iOS.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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