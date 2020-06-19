Apple хочет вернуть iOS прежнее название 

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Такие выводы пользователи "мировой паутины" сделали из публикации блогера-инсайдера Джона Проссера. Он опубликовал в своем микроблоге в соцсети Twitter пост из двух слов "iPhone OS".

Их этого специалисты делают выводы, что компания планирует переименовать операционную систему для телефонов бренда.

Раньше производитель уже переименовал систему для планшетов в iPad OS.

Аббревиатура OS применялась Apple и раньше: до 2010 года операционные системы смартфонов носоли название iPhone OS. Позднее их переименовали в iOS.