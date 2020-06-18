В сети появились новые подробности о грядущих iPhone 

Опубликовали также качественные рендеры устройств.

Во-первых, аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвз заявил, что младшая модель линейки iPhone 2020 года не получит поддержку 5G. Ранее ожидалось, что работать в сетях пятого поколения смогут все новые смартфоны Apple. Слухи также гласят, что младший iPhone 12 со 128 ГБ памяти будет предлагаться по той же цене, что и iPhone 11 в прошлом году — за $699.

Во-вторых, другой аналитик Росс Янг (Ross Young) рассказал, что смартфоны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат экраны с частотой обновления 120 Гц. А вот младшая модель сохранит 60-герцевый дисплей. Ожидается также, что новые смартфоны Apple будут тоньше предшественников.

И в-третьих, в сети опубликовали подборку рендеров iPhone 12 во всех цветах.

slashleaks

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