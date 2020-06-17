ПК-геймеры не готовы к некстгену, считают эксперты

Выход консолей нового поколения состоится уже в этом году, поэтому приверженцам ПК самое время подумать об апгрейде. Об это рассказали на YouTube-канале Digital Foundry.

Согласно статистике, большая часть пользователей Steam по-прежнему пользуется видеокартой GeForce GTX 1060, возможностей которой явно не хватит для запуска некстген-проектов на максимальных настройках. Также стало известно, что около половины геймеров пользуется 4-ядерными процессорами.

В общем, не годится. Минимальная конфигурация, по мнению DF, выглядит следующим образом: