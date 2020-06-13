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В Сети высмеяли новую PlayStation 5 

РИА Новости и ещё 1 42 минуты назад
В Сети высмеяли новую PlayStation 5
Фото: Reuters
Пользователи Сети высмеяли внешний вид консоли PlayStation 5 от японской корпорации Sony.
Sony на презентации в четверг показала внешний вид PlayStation 5 в белом исполнении с черными вставками и синей подсветкой. На корпусе приставки имеются вырезы под вентиляторы, предназначенные для охлаждения устройства. Геймпад представлен в том же цвете, что и консоль. Кроме того, компания Sony продемонстрировала беспроводную гарнитуру, HD-камеру и пульт дистанционного управления.
Пользователи из разных стран сошлись в том, что где-то эту консоль они уже видели. Например, на кухне.
Некоторые пользователи предположили, как будет выглядеть квартира, в которой будет органично смореться приставка.
Некоторым пользователям PlayStation 5 напомнила проносящийся мимо с грохотом поезд.
Кто-то посчитал, что новая приставка похожа на утиный клюв.
А некоторым консоль напомнила вентилятор.
Кто-то усмотрел сходство с "оком Саурона".
Sony PlayStation 5 — находящаяся в разработке игровая приставка нового поколения. По словам генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, приставка должна поступить в продажу в конце 2020 года.
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