Раскрыты первые подробности об iPhone 14 

Компания TSMC запланировала производство 3-нанометровых процессоров на 2021 год. Подобные чипы будут использоваться в iPhone 14, сообщает издание DigiTimes.

По сообщению источников, TSMC работает над разработкой процессоров меньшего нанометрового уровня и приступает к строительству новых производственных линий. Ожидается, что первая партия построенных по 3-нанометровому техпроцессу чипов будет готова в 2021 году, в 2022 году их объем будет увеличен. 3-нанометровые чипы будут использоваться в смартфонах Apple, запланированных на 2022 год, которые предположительно назовут iPhone 14.

Судя по раскрытым данным, запланированная на осень линейка iPhone 12 будет базироваться на 5-нанометровых процессорах A14. Технические подробности о чипах нового поколения не сообщаются. Также источники заявили, что TSMC перенесет часть производства в штат Аризона (США), стоимость постройки нового завода компании оценивается в 12 миллиардов долларов. Предположительно, новые цеха по сборке процессоров типа А откроются не раньше 2024 года.

В смартфонах актуальной линейки iPhone 11, выпущенной осенью 2019 года, используется процессор A13 Bionic. Чип был разработан Apple и производится компанией TSMC с применением 7-нанометрового техпроцесса. A13 Bionic содержит около 8,5 миллиардов транзисторов и имеет дополнительный восьмиядерный процессор Neural Engine.

Ранее источники Bloomberg заявили, что Apple откажется от процессоров Intel в своих компьютерах, тем самым прекратив 15-летнее партнерство с компанией. Корпорация намерена выпускать компьютеры Mac с процессорами собственного производства, ожидая увеличить их производительность и снизить себестоимость. Анонс новой серии устройств запланирован на WWDC, которая стартует 22 июня.