Новый смартфон Mi 10 выводит мобильную фотографию и видеосъёмку на новый уровень, предлагая один из самых больших сенсоров на рынке и ¬— впервые в линейке смартфонов Xiaomi — поддержку записи видео в 8К. Система четырёх камер Mi 10 состоит из основного 108-мегапиксельного модуля, сверхширокоугольной линзы, вспомогательного сенсора для портретных снимков, а также макрокамеры.

Mi 10 оснащается новейшим флагманским чипсетом Qualcomm® Snapdragon™ 865, а также получил емкий аккумулятор на 4780 м•Ач с 30-ваттной проводной и беспроводной зарядкой, включая поддержку реверсивной беспроводной зарядки. Смартфон совместим с сетями 5G и поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 6. Mi 10 получил улучшенную тактильную отдачу и лучшие в отрасли стереодинамики.

России Mi 10 поступает в продажу 11 июня и будет доступен для приобретения только в онлайн-магазинах. Смартфон будет продаваться с объемом памяти 8+256 ГБ и в двух цветовых вариантах: «Коралловый зелёный» и «Дымчатый серый». Официальная российская цена Mi 10 составит 69 990 рублей, а в период предзаказа с 4 по 10 июня при покупке смартфона у официальных партнёров Xiaomi первые покупатели получат в подарок Redmi Note 8 Pro с объёмом памяти 6+128 ГБ.

Смартфон Mi Note 10, ставший настоящей сенсацией в прошлом году, получил версию, которую могут позволить себе ещё больше пользователей.

Смартфон получил систему из четырёх камер, центральным элементом которой стал 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686. Помимо возможности создавать восхитительные фото в режимах ультраширокого угла, портрета и макросъёмки, основная камера также поддерживает видеосъёмку в формате 4К, замедленную съёмку в 960 к/с и фирменный режим видеоблога, позволяющий за несколько секунд создавать стильные видеоролики.

Что касается производительности, то Mi Note 10 Lite работает на базе чипсета Qualcomm® Snapdragon™ 730G и комплектуется внушительным аккумулятором с емкостью 5260 м•Ач и 30-ваттным зарядным устройством, что позволит пользователю как можно реже вспоминать о зарядке батареи.

Mi Note 10 Lite будет предлагаться в трёх элегантных вариантах расцветки: «Белый снег», «Сиреневое небо» и «Чёрная ночь». Продажи смартфона в России стартовали 29 мая по цене 32 990 рублей за версию с памятью 6+128 ГБ.

Линейка Redmi Note давно стала настоящим хитом среди покупателей: по всему миру было продано уже более 110 миллионов смартфонов этой серии. Сегодня легенда получает продолжение: новые члены прославленного семейства приходят на рынок России.

Redmi Note 9 Pro оснащается системой из четырёх камер, включающей в себя основной 64-мегапиксельный сенсор для четких снимков высокого разрешения. 8-мегапиксельный ультраширокий объектив, дополненный 5-мегапиксельной макролинзой и 2-мегапиксельным сенсором глубины.

Redmi Note 9 выводит мобильную фотографию на новый уровень, предлагая основную 48-мегапиксельную камеру вместе с ультраширокоугольной линзой, макрообъективом и сенсором глубины для отличных портретов. Оба смартфона также получили фронтальную камеру, которая аккуратно встроена в дисплей, максимально увеличив его полезную площадь.

Оснащаясь ёмким аккумулятором 5020 м•Ач, Redmi Note 9 Pro способен работать несколько дней на одном заряде, при этом разработчики смогли сохранить ему тонкий корпус. Redmi Note 9 имеет батарею ёмкостью 5020 м•Ач с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, что делает его идеальным спутником пользователя на каждый день.

Внутри Redmi Note 9 Pro работает новейший процессор Qualcomm® Snapdragon™ 720G с частотой до 2,3 ГГц, обеспечивая производительность флагманского уровня. Redmi Note 9 основан на современном чипсете MediaTek Helio G85, став первым смартфоном в мире, получившим этот процессор.

Redmi Note 9 будет доступен на российском рынке в трёх цветовых вариантах: «Звёздная пыль», «Белый айсберг» и «Синяя мгла». В продажу смартфон поступит 11 июня по цене 16 990 рублей за версию 3+64 ГБ и 18 990 рублей за версию 4+128 ГБ. С 11 по 19 июня будет действовать специальная акция, в рамках которой покупатели Redmi Note 9 получат в подарок беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones Basic.

Redmi Note 9 Pro поступил в российские магазины 4 июня по цене 23 990 рублей за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища. Смартфон будет предложен в трёх цветовых вариантах: «Звёздная пыль», «Белый айсберг» и «Зелёные тропики». В период с 4 по 12 июня первые покупатели смартфона получат в подарок фитнес-браслет Mi Smart Band 4.

Телевизоры Mi TV, которые разрушили статус-кво на российском рынке и менее чем за год смогли занять высокие строчки рейтингов продаж, отмечают прибавление в семействе. В рамках X-конференции были анонсированы две новые модели: Mi TV 4S 50’’ и Mi TV 4S 65’’.

Телевизоры унаследовали стильный металлический дизайн, который полюбился владельцам прошлогодней линейки Mi TV 4S, и теперь предлагают покупателям два дополнительных варианта: 50 и 65 дюймов. Помимо высококачественной аппаратной начинки, владельцев устройства встретит фирменная оболочка PatchWall, собравшая в себя тысячи часов контента от популярных онлайн-кинотеатров.

Mi TV 4S 50’’ поступает в продажу 21 июня по цене 28 990 рублей.

Mi Smart Band 4 NFC — новая страница в истории фитнес-браслетов.

Помимо всех уже полюбившихся пользователям технологий, Mi Smart Band 4 получил чип NFC, позволяющий с лёгкостью осуществлять бесконтактные транзакции, в том числе и оплачивать проезд в общественном транспорте.

Добавление карт осуществляется при помощи мобильного приложения Mi Fit, а операции по оплате на терминалах не требуют использования смартфона.

В продажу товар поступает 16 июня и будет доступен у всех официальных партнеров Xiaomi по цене 3 990 рублей.