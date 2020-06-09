Телефоны пользователей WhatsApp нашли в поиске Google

Специалист по информационной безопасности Атул Джейрем обнаружил телефонные номера пользователей WhatsApp в открытом доступе в поиске Google

Атул Джейрем полагает, что поисковая система обнаруживает номера пользователей за счёт функции Click to Chat. В Facebook пояснили, что пользователи сами делают свои номера публичными. Однако специалист по безопасности считает, что у мессенджера есть уязвимые места, связанные с конфиденциальностью данных пользователей, и называет поисковую выдачу «утечкой данных».

Специалист пояснил, что данные пользователей могут использовать спамеры, которую с лёгкостью могут собрать телефоны с помощью Google, сообщает портал anti-malware.ru.

Как отмечают журналисты, функция Click to Chat может не только вредить пользователям, но и помогать им. Например, функцию используют для рекламы бизнеса или для общения с покупателями.

По данным портала Threatpost, некоторые пользователи, номера которых оказались в открытом доступе, специально воспользовались функцией для тех или иных целей.

Ранее NEWS.ru писал, что в WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Мошенники высылают поддельные сообщения якобы от WhatsApp, в которых приложение запрашивает код подтверждения из СМС. Получив код, злоумышленники крадут аккаунт.