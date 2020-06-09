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Эксперт обнаружил номера телефонов пользователей WhatsApp в поиске Google 

News.ru и ещё 5 34 минуты назад
Телефоны пользователей WhatsApp нашли в поиске Google
Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru
Специалист по информационной безопасности Атул Джейрем обнаружил телефонные номера пользователей WhatsApp в открытом доступе в поиске Google.
Атул Джейрем полагает, что поисковая система обнаруживает номера пользователей за счёт функции Click to Chat. В Facebook пояснили, что пользователи сами делают свои номера публичными. Однако специалист по безопасности считает, что у мессенджера есть уязвимые места, связанные с конфиденциальностью данных пользователей, и называет поисковую выдачу «утечкой данных».
Специалист пояснил, что данные пользователей могут использовать спамеры, которую с лёгкостью могут собрать телефоны с помощью Google, сообщает портал anti-malware.ru.
Как отмечают журналисты, функция Click to Chat может не только вредить пользователям, но и помогать им. Например, функцию используют для рекламы бизнеса или для общения с покупателями.
По данным портала Threatpost, некоторые пользователи, номера которых оказались в открытом доступе, специально воспользовались функцией для тех или иных целей.
Ранее NEWS.ru писал, что в WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Мошенники высылают поддельные сообщения якобы от WhatsApp, в которых приложение запрашивает код подтверждения из СМС. Получив код, злоумышленники крадут аккаунт.
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Комментарии 2
Гаджеты , Интернет , Наука и техника , Google
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