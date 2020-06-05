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Мужчина построил на участке забор из айфонов 

Lenta.ru и ещё 3 5 июня 2020
Мужчина построил на участке забор из айфонов
Фото: РИА Новости
Житель Вьетнама построил на участке вокруг дома забор, полностью выполненный из айфонов. Видео ограждения опубликовал в своем Twitter блогер Бен Гескин, занимающийся мобильными технологиями.
В ролике видно, что ворота и все опорные конструкции облицованы айфонами, а кое-где телефоны даже образуют настоящие орнаменты. Судя по кадрам, мужчине понадобилась как минимум пара сотен смартфонов от Apple.
«Некоторые люди могут подумать, что это поддельные айфоны или просто наклейки. Но нет, телефоны настоящие, только это их корпусы, внутри нет "начинки". Человек, построивший забор, работает в сервисном центре, поэтому у него этого добра навалом», — пояснил Гескин в соцсети.
Ранее американец Джон Коуп выставил на продажу необычный дом — его дизайн мужчина придумал в запое, поскольку тяжело переживал развод. Нестандартный ремонт принес Коупу славу в интернете. Столовую он оформил в стиле космического корабля, а одну из спален декорировал под райский тропический остров с песком вместо пола.
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Гаджеты , Apple , Вьетнам
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