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Названы опасные приложения для Android 

Lenta.ru 26 минут назад
Названы опасные приложения для Android
Фото: Reuters
Два мобильных приложения из Google Play Store, предназначенные для устройств на Android, оказались опасными для пользователей. Как сообщает Telegram-канал SecAtor, в них был обнаружен «относительно свежий вредонос Joker». ​​ По данным SecAtor, шпионский модуль есть в приложениях Speed Message-Beautiful and cute и Botmatic Messages. Названные программы ориентированы на детей и подростков и предназначены для обмена текстовыми сообщения. При этом первое установили более 10 тысяч раз, а второе — около тысячи раз.
Приложения со шпионским модулем Joker могут обходить защитные меры Google Play Store. Если пользователь установит приложение с вредоносным кодом на свое устройство, злоумышленники получат доступ к выполнению различных операций на нем. В частности, с его помощью они смогут перехватывать сообщения, красть контакты, устанавливать другие приложения или подписывать жертву на платные сервисы. Представители Google отмечают, что регулярно удаляют из Play Store зараженные приложения.
Ранее, в мае, сообщалось, что эксперты из Bitdefender обнаружили программу, с помощью которой злоумышленники крали личную информацию владельцев смартфонов на Android. Программное обеспечение было активно с 2016 года.
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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Google
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