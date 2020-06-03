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Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Найден способ продлить работу смартфона без подзарядки
Фото: © Fotolia / ratmaner
Вне зависимости от модели телефона всегда можно повысить его производительность и увеличить время работы без дополнительной подзарядки, рассказал агентству «Прайм» гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
По его словам, следует удалить все приложения, которыми вы не пользуетесь.
"Рано или поздно они выходят в интернет и отправляют различные отчеты, запрашивают обновления и прочее. Удалив их, это прибавит до 10%", — сказал эксперт.
Надо ограничить работу нужных приложений в фоновом режиме — это могут быть мессенждеры, социальные сети, карты и навигаторы, а также поисковые сервисы.
Кроме того, стоит выключать дополнительные системные сервисы — NFS, GPS\Глонасс, bluetooth и wi-fi, — а также уменьшить яркость телефона.
Имеет смысл воспользоваться аппаратными возможностями телефона — режимом энергосбережения — и следить за обновлениями, отметил эксперт.
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Гаджеты , Наука и техника , Арсений Щельцин
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