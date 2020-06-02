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Назван способ реанимировать промокший смартфон 

Вечерняя Москва и ещё 2 40 минут назад
Научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Виталий Красиков рассказал, что следует предпринять, если смартфон попал в воду.
По словам эксперта, после того, как вы достанете гаджет, следует незамедлительно вынуть из него аккумулятор.
Предпринимать какие-либо дальнейшие действия дома бесполезно, считает Красиков — нужно отвезти пострадавший смартфон в специализированный сервисный центр.
Пытаться просушить гаджет при помощи риса, фена или пылесоса малоэффективно. Так как смартфоны являются сложными электронными устройствами, починку лучше доверить профессионалам, заявил Красиков агентству «Прайм».
Ранее пилот объяснил, почему опасно оставлять включенным телефон в самолете.
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Гаджеты , Видео , Общество
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