Назван способ реанимировать промокший смартфон 

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Научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Виталий Красиков рассказал, что следует предпринять, если смартфон попал в воду.

По словам эксперта, после того, как вы достанете гаджет, следует незамедлительно вынуть из него аккумулятор.

Предпринимать какие-либо дальнейшие действия дома бесполезно, считает Красиков — нужно отвезти пострадавший смартфон в специализированный сервисный центр.

Пытаться просушить гаджет при помощи риса, фена или пылесоса малоэффективно. Так как смартфоны являются сложными электронными устройствами, починку лучше доверить профессионалам, заявил Красиков агентству «Прайм».

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