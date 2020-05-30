В каком случае имеет смысл чинить смартфон

Устройство стоит чинить, если повреждения смартфона незначительные, а стоимость ремонта приемлемая. Если гарантийный срок еще не закончился, лучше обратиться в сервис или заменить устройство, рассказал агентству "Прайм" директор и партнер компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Чинить устройство лучше всего тогда, когда есть незначительные повреждения, которые не влияют на работу устройства. Например, если разбилось защитное или обычное стекло смартфона, есть механические дефекты на корпусе или сложности с обновлением/запуском программного обеспечения. Важно заранее оценить объем работ. Иногда деталь смартфона, выпущенного несколько лет назад, будет стоить столько же, сколько новый телефон", — сказал он.

По словам эксперта, не стоит платить за ремонт, если аппарат длительное время пробыл в воде, был серьезно разбит, падал с большой высоты. "Детали, конечно, можно заменить, но никто не гарантирует, что устройство не выйдет из строя после ремонта. И тогда есть риск потерять важные данные, не сохраненные на внешние устройства", — сказал Мясоедов.